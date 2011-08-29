Адвокати Тимошенко скористалися вільним від Кірєєва днем

Завтра, 30 серпня, об 11.00 захисники екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК, Микола СІРИЙ та Юрій СУХОВ візьмуть участь у роботі круглого столу на тему: "Забезпечення права на захист. Шляхи удосконалення вітчизняного процесуального законодавства".

Як повідомили УНІАН у прес-служба партії «Батьківщина», захід організовано Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Асоціацією правників України, Офісом Ради Європи в Україні, Союзом юристів України та Спілкою адвокатів України.

На круглий стіл також запрошені судді, представники МВС, СБУ, Генпрокуратури, неурядових правозахисних та громадських організацій.

Місце проведення: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, (конференц-зала Київського регіонального відділення Академії правових наук України).

Довідки за телефоном: 067-230-17-05.