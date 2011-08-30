Шлапак: влада допустила стратегічну помилку щодо МВФ

Колишній міністр економіки Олександр ШЛАПАК переконаний, що якщо Україна не виконуватиме своїх зобов’язань, то Міжнародний валютний фонд припинить з нею співпрацю.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№151 від 30 серпня), говорячи про причини скасування візиту місії МВФ до Києва.

О.ШЛАПАК наголосив: “Насправді ж місія не приїде через те, що Україна, як і раніше, не виконує взяті на себе зобов’язання з проведення структурних реформ”.

“Подібну ситуацію ми мали в 2009 році, торік, нині. Назвати словом «реформи» те, що сьогодні робиться у нашій країні, надзвичайно складно: зробивши крок уперед, ми робимо кілька назад”, - додав колишній міністр економіки.

На думку О.ШЛАПАКА, “надалі слід очікувати жорсткішої позиції фонду: не тільки до України, а й до всіх інших партнерів, яким він позичає гроші”.

За його словами, нове керівництво МВФ “не обтяжене зобов’язаннями своїх попередників і жорсткіше наполягатиме на необхідності дотримуватися взятих Україною зобов’язань”.

Як підкреслив економіст, “допоки Мінфін не пояснить, як він збалансує 2011 рік, не запропонує реальні показники бюджету 2012 року, допоки Мінпаливо не надасть пропозицій щодо зменшення дефіциту НАК «Нафтогаз України», допоки не буде запущено пенсійну реформу, грошей МВФ ми не побачимо”.

Відповідаючи на запитання про те, які наслідки це матиме для України, О.ШЛАПАК зазначив, що “дуже негативні - особливо з огляду на ситуацію на фінансових ринках”. За його словами, “йдеться про колосальну недовіру інвесторів не тільки до приватних, а й до державних фінансових інструментів”.

Він додав, що сигнал про те, що МВФ не продовжує своєї роботи з Україною, зробить інвесторів “ще обережнішими”.

О.ШЛАПАК наголосив, що ситуація в Україні “суттєво погіршується”, й уряду необхідно буде запозичити достатньо великі суми грошей як в іноземній валюті, так і в національній для того, щоб профінансувати видатки бюджету.

За його словами, «неспівпраця» з МВФ спричинить для України великі труднощі. Він нагадав, що на грудень перенесено “великі доларові платежі, які треба здійснити”. “За рахунок чого будемо платити? Уряд повинен знайти можливість запозичити. Вилучити ці гроші з резервів не є виходом. Або як ми будемо виконувати соціальні зобов’язання до кінця року? Досить значні, до речі”, - додав колишній міністр економіки.

О.ШЛАПАК зауважив, що “влада допустила стратегічну помилку”, оскільки “якщо ми вже взялися співпрацювати з МВФ, знаємо правила, то їх треба виконувати”.

Він нагадав, що, перебуваючи в опозиції, нинішній Президент Віктор ЯНУКОВИЧ та чинний голова уряду Микола АЗАРОВ критикували МВФ за те, що він співпрацював з урядом Юлії ТИМОШЕНКО, який не виконує свої зобов’язання.

“Як на мене, нинішня влада понадіялася, що те саме відбуватиметься і зараз. Вони зараз не виконують зобов’язань або виконують їх наполовину, роблячи напівкроки у напрямi реформ - і при цьому сподіваються на продовження роботи з фондом. Я переконаний, що далі такого не буде”, - підкреслив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН 25 серпня, посилаючись на заяву спеціального радника директора МВФ Девід ЛІПТОН, візит місії Міжнародного валютного фонду було перенесено на кінець жовтня 2011 року.

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО 23 серпня перебували у Вашингтоні на переговорах з Міжнародним валютним фондом з питання отримання Україною чергового траншу.

Раніше керівник Представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР заявляв, що місія фонду відвідає Україну з 29 серпня по 9 вересня.

Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявляв голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати низку вимог.

Першою вимогою є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співпраці.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується коригування тарифів на газ і теплопостачання.

Третя вимога пов`язана з попередньою і зумовлена тим, що фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому наголосивши на необхідності пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога фонду пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яка, на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.