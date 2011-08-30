У Януковича кажуть, що у Польщі говоритимуть про торгівлю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з робочим візитом до Республіки Польща.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України. Як очікується, у Гданську глава Української держави візьме участь у церемонії вшанування загиблих у Другій світовій війні. Також відбудеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Республіки Польща Броніслава КОМОРОВСЬКОГО у форматі «віч-на-віч».

Як повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, робочий візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Республіки Польща відбувається на запрошення Президента цієї країни Б.КОМОРОВСЬКОГО. «Візит глави Української держави відбудеться в період головування Польщі у Європейському Союзі, відтак теми європейської інтеграції України, зокрема питання завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС вже цього року, будуть домінуючими під час зустрічі Президентів України та Польщі», - сказав глава Адміністрації Президента.

Планується також, що глави держав обговорять стан та перспективи розвитку торговельно-економічних відносин, адже Польща є найбільшим торговельним партнером України серед країн Центрально-Східної Європи і за результатами І півріччя 2011 року займає четверте місце серед країн світу із показником зовнішньоторговельного обороту з нашою державою в 2,9 млрд. доларів США.