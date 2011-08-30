Суд розпочав допит Пукача - він дає «дуже цікаві» покази

Печерський районний суд Києва розпочав допит колишнього генерала МВС України Олексія ПУКАЧА, якій обвинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час перерви у судовому засідані повідомив адвокат матері вбитого журналіста Лесі ГОНГАДЗЕ Андрій ФЕДУР.

"Суд розпочав допит ПУКАЧА... Для себе я дізнався про дещо цікаве, що, на мій погляд, буде мати вплив на кваліфікацію дій ПУКАЧА, який дає дуже цікаві покази", - сказав адвокат.

За словами А.ФЕДУРА, суд заслуховує покази підсудного в епізоді, який стоєсуться скоєння злочину працівниками МВС по відношенню до журналіста Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО.