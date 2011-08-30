Пукач частково визнав свою вину у вбивстві Гонгадзе

Колишній начальник Департаменту розвідки та зовнішнього спостереження МВС України Олексій ПУКАЧ сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва частково визнав свою вину у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після судового засідання повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«ПУКАЧ визнав свою вину частково, бо він не заперечує той факт, що Георгій Гонгадзе загинув фактично від його рук, але сьогодні під час допиту, на мою думку, ПУКАЧ годував нас байкою про те, що Георгій Гонгадзе, Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ та Олена ПРИТУЛА починаючи з 1997 року готували державний переворот і він врятував Україну, вбивши одного з таких замовників», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

За словами адвоката, потрібно надзвичайно багато внутрішньої стриманості, терпіння, щоб вислуховувати такі розповіді. «Думаю, що внаслідок незаконної поведінки з боку Генеральної прокуратури ПУКАЧ відчув вседозволеність і відчув, що його захищають. Він далі себе відчуває героєм», - зазначила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Вона нагадала, що з О.ПУКАЧЕМ «носяться, як дурень з писаною торбою», незаконно тримаючи у так званому СІЗО СБУ, годуючи продуктами з госпіталю СБУ, забезпечуючи охороною у кілька осіб тощо.

Адвокат висловила упевненість у тому, що невдовзі усе це буде припинено й О.ПУКАЧ зрозуміє, що він у справі є підсудним, що в його інтересах - давати щирі свідчення.