Де готують найсмачніший суп?

У Кракові відбувся міжнародний фестиваль супу.

В одному з найстаріших кварталів міста - Казімежі можна було скуштувати традиційний польський суп журек з яйцем, суп із селери і цибульо-кокосовий суп, повідомляє РІА «Новости».

Кожен бажаючий міг спробувати суп, який виносили у величезних казанах учасники фестивалю на Новій площі. За традицією всі учасники незвичайного свята годували супом безплатно.

У рамках фестивалю пройшов конкурс на кращий суп. Індивідуальним учасникам треба було приготувати мінімум 10 літрів супу, власникам ресторанів - 30 літрів, а також розкрити рецепт приготування супу. У конкурсі брали участь карибський суп із чорної квасолі, часниковий, сирний супи, а також супи з телятини, рибний, грибний, оливковий, з червоного перцю.

Журі оцінювало 37 супів. Переміг оливковий суп, приготований кухарем краківського "Moment Cafe".