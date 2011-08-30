Турчинов: з Януковичем не можна вести справи "як завжди"

Без участі лідера найбільшої опозиційної партії України Юлії ТИМОШЕНКО наступні парламентські вибори не можуть вважатися чесними і демократичними.

Про це, як повідомляє сайт «Батьківщини», заявив заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ за результатами зустрічі членів Комітету опору диктатурі з послами країн-членів ЄС.

«Під час зустрічі ми обговорювали те, що наступні парламентські вибори не можуть вважатися чесними, прозорими та такими, що відповідають демократичним стандартам, якщо в них не буде брати участь лідер найбільшої опозиційної партії України Юлія ТИМОШЕНКО», - сказав Г.НЕМИРЯ.

У свою чергу перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ наголосив, що представники Європейського Союзу стурбовані процесами і тенденціями, які відбуваються в Україні, та відсутністю реакції на більшість питань, які ставляться перед чинним керівництвом України.

«Наші політичні сили об`єднує не тільки боротьба проти диктатури та тоталітаризму, який насувається на Україну, а головною темою, яка об`єднує наші партії, є європейська інтеграція. Тому у нас багато спільних тем, які ми обговорили з послами інших країн», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також наголосив, що під час зустрічі йшлося, що з нинішнім керівництвом України, за умов, які склалися, «не можна вести справи як завжди».

За словами Г.НЕМИРІ, усі члени Комітету опору диктатурі висловили свою зацікавленість у тому, щоб наближення України до ЄС не відбувалося за рахунок демократичних цінностей, прав людини та принципу верховенства права.

Також віце-прем`єр опозиційного уряду Борис ТАРАСЮК повідомив, що під час зустрічі, крім судових процесів над Ю.ТИМОШЕНКО та членами її команди, обговорювались події 24 серпня.

«Ми не можемо сказати наперед, яким буде рішення судилища відносно Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, не можемо сказати, який буде вирок, але те, що вирок готується - це цілком очевидно і очевидно, що і нас - опозицію, і послів ЄС хвилює питання: якою може бути реакція ЄС в разі найнесприятливішого розвитку подій в Україні», - сказав Б.ТАРАСЮК.