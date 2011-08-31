За димову шашку на Банковій покарають організатора акції

Міліція склала адміністративний протокол на одного з організаторів сьогоднішньої акції протесту біля Адміністрації Президента України проти політичних репресій за підпал димової шашки.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, близько 13.30 учасники акції, яких було майже 60 осіб, запалили димову шашку, але розвитку подій завадили співробітники міліції, загасивши цю шашку.

За даними міліції, в результаті цього інциденту на місці було складено протокол про адміністративне порушення стосовно жінки 1977 року народження, яка подавала до Київської міської державної адміністрації заявку на проведення акції.

Як зауважили у столичній міліції, завтра Печерський районний суд Києва має розглянути складений протокол про дрібне хуліганство і винести рішення відповідно до чинного законодавства.