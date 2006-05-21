Закриття молодіжного футбольного турніру «Грай у футбол заради миру!»

З 19 по 22 травня у м. Києві Міжнародний благодійний фонд допомоги та дружби, Федерація футболу України, Федерація футболу м. Києва проводять другий молодіжний футбольний турнір «Грай у футбол заради миру!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, відкриття змагань відбудеться 20 травня о 10:00 на стадіоні ім. Банникова.

У змаганнях візьмуть участь 8 команд молодих футболістів (1990 р. н.) з Києва, Черкас, Чернігова, Львова, Сімферополя. Серед почесних гостей очікуються президент ФФУ Григорій СУРКІС, перший віце-президент ФФУ Олександр БАНДУРКО, голова Федерації футболу м. Києва Микола ГУРИНЕНКО, директор Міжнародного благодійного фонду допомоги та дружби в Україні Чонг Джин ПАЛЬ, регіональний директор МБФДД у Європі Массімо ТРОМБІН, голова Комітету юнацького футболу ФФУ Олег ОРЄХОВ.

Турнір завершиться 22 травня. Представники ЗМІ запрошуються на відкриття змагань 20 травня о 10:00 та закриття 22 травня о 12:30.

Акредитація проводиться за тел.: 410-78-25, 067-503-46-09.