Мороз: сьогоднішні вибори дозволяють маніпуляції

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що Президенту слід було підписати поправки до виборчого закону, якими дозволяється голосувати в день виборів за рішенням суду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.МОРОЗ висловив, спілкуючись з журналістами на дільниці №11 в Києві.

«Я не думаю, що це політичний підтекст, але, звичайно, потрібно було підписати цей закон», – сказав він.

О.МОРОЗ зазначив, що не підписання цього закону дозволяє до певної міри маніпулювати списками виборців, а також вносити суб`єктивність в позицію членів виборчих комісій.

«Проте якщо це і буде, то це буде рідкими епізодами, які не вплинуть на результати голосування», – додав політик.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зі своїми пропозиціями повернув для повторного розгляду Верховною Радою Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» про оскарження неточностей у списках виборців, прийнятий парламентом 14 березня 2006 року.

Законом вносяться до Кодексу адміністративного судочинства України, законів «Про вибори народних депутатів України» і «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів» ряд змін, якими передбачається можливість оскарження громадянами допущених при складанні списку виборців неточностей до дня голосування включно. При цьому позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до адміністративного суду не пізніше ніж за годину до закінчення часу голосування, і така заява розглядається судом невідкладно.

На думку глави держави, ці зміни створюють передумови для неодноразового голосування деяких осіб всупереч статтям 71, 76 і 141 Конституції України, статті 3 Закону України «Про вибори народних депутатів України» і статті 4 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», якими проголошений принцип рівного виборчого права (кожен виборець має один голос на відповідних виборах).