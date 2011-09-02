Яценюк: ніхто ніколи вже не повірить, що Тимошенко скоїла злочин

Ніхто ніколи не повірить, що екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО судять за злочини, а не за політичними мотивами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив у Донецьку на прес-конференції.

Кажучи про політичну ситуацію в Україні, що пов`язана з арештом Ю.ТИМОШЕНКО, А.ЯЦЕНЮК відзначив, що прогнозувати дії нинішньої влади складно.

«Краще читати прогноз погоди, там більше вірогідності», - сказав він.

«У влади немає взагалі якогось зрозумілого плану, що робити. Це точно зрозуміло», - сказав голова «Фронту Змін».

При цьому А.ЯЦЕНЮК висловив думку, яким має бути судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО, щоб він відповідав кримінальному процесу, а не сприймався як «зведення політичних рахунків».

«Публічний процес - раз, пряма трансляція – два, підготовленість судді – три, не використовувати попереджувальних методів, тобто арешту – чотири і доводити в суді правоту кожної сторони, як стороні звинувачення, так і стороні захисту. Тоді б це було кримінальним процесом. А зараз це класичний політичний процес», - пояснив А.ЯЦЕНЮК.

Він порадив почитати іноземні ЗМІ, щоб переконатися в тому, що весь світ сьогодні сприймає цей судовий процес як політичний.

«Прочитайте всі іноземні газети... Навіть якщо теоретично уявити, що там є склад злочину, в це вже ніхто не повірить, ніколи», - сказав голова «Фронту Змін».