У Душанбе за закритими дверима йде зустріч лідерів країн СНД

Ювілейний саміт СНД, в якому беруть участь вісім із 11 лідерів країн Співдружності, відкрився в Душанбе у суботу.

Як передає РІА «Новости»,за закритими дверима проходить зустріч у вузькому складі, потім до лідерів приєднаються делегації.

Глави держав СНД розглядають питання подальшого розвитку Співдружності й обговорюють актуальні міжнародні проблеми.

Як очікується, президенти приймуть ряд документів, що регламентують міждержавну співпрацю в рамках СНД у різних сферах, включаючи вдосконалення системи протиповітряної оборони та міграційної політики. Передбачається, що глави держав також розглянуть інформацію про виконання плану основних заходів щодо реалізації концепції подальшого розвитку Співдружності.

У грудні 2011 року СНД виповнюється 20 років.