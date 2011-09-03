Глави країн СНД визначили ключове завдання

Ключовим завданням на даному етапі є завершення формування зони вільної торгівлі.

Про це йдеться у заяві глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у зв`язку з 20-річчям утворення CНД, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

«Ключовим завданням на даному етапі є завершення формування зони вільної торгівлі. Ми переконані у необхідності подальшої модернізації економік, тісної інноваційної співпраці, взаємодії у забезпеченні продовольчої безпеки, максимально ефективного використання енергетичних можливостей держав, створення спільних виробничих і фінансових структур, розширення міжрегіональної співпраці. У поглибленій координації економічної взаємодії ми бачимо можливість більш ефективного використання соціально-економічного потенціалу кожної держави, примноження зусиль у спільному протистоянні ризикам і загрозам фінансових криз», - наголошується у заяві.

Окрім цього, президенти підтверджують, що особлива увага у рамках СНД приділяється розширенню і зміцненню взаємодії у гуманітарній сфері. Буде продовжена співпраця у культурній, освітній, науковій, інформаційній та інших областях. Важливим чинником міждержавного спілкування в Співдружності залишається російська мова, зазначається у документі.

Глави держав мають намір і надалі сприяти підвищенню рівня життя, правовому і соціальному захисту, охороні здоров`я громадян, у першу чергу дітей, матерів, інвалідів, пенсіонерів, учасників Великої Вітчизняної війни і трудівників тилу. На прикладі ветеранів виховувати у підростаючого покоління почуття патріотизму, дружби між народами, пошани до особи, культури і спільної історії.

Окрім цього, з метою надійного забезпечення безпеки громадян президенти мають намір зміцнювати співпрацю у боротьбі з тероризмом та іншими насильницькими проявами екстремізму, транснаціональною організованою злочинністю, незаконною міграцією і торгівлею людьми, незаконним оборотом наркотиків, наслідками техногенних катастроф і стихійних лих.

Окрім цього, в документі наголошується, що важливою умовою успішного розвитку СНД буде мирне врегулювання конфліктів, що є в ньому, на основі зміцнення заходів взаємної довіри, принципів і норм міжнародного права.

Окрім цього, в рамках CHД буде продовжена практика політичних консультацій з ключових питань світової політики і міжнародних проблем, що представляють взаємний інтерес. Вважаємо корисними ініціативи держав – учасниць Співдружності, націлені на збереження регіональної і глобальної безпеки, включаючи пропозицію Російської Федерації за Договором про європейську безпеку. Президенти підтвердили прихильність принципам добросусідства, неподільності безпеки, взаємної довіри, транспарентності, безумовного дотримання загальновизнаних норм і принципів міжнародного права.

«Ми. глави держав – учасниць СНД, з оптимізмом дивимося у майбутнє і заявляємо про прагнення до підвищення ефективності і подальшого розвитку нашої Співдружності як авторитетної регіональної міждержавної організації», - зазначається у документі.