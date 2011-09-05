Грищенко говоритиме з Лавровим про базування ЧФ РФ у Криму

У Москві сьогодні пройдуть переговори міністрів закордонних справ України та Росії Костянтина ГРИЩЕНКА і Сергія ЛАВРОВА.

За інформацією Посольства України в Російській Федерації, в ході зустрічі міністрів обговорюватимуться актуальні питання двостороннього співробітництва.

За результатами переговорів заплановано підхід до преси.

Як передає РІА «Новости», К.ГРИЩЕНКО сьогодні в Москві візьме участь у засіданні підкомісії з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії. Зокрема, в ході візиту К.ГРИЩЕНКО буде розглянуто проблемні питання базування ЧФ РФ на території Криму, питання демаркації кордону між Україною та Росією.

Крім того, голова МЗС України планує відвідати Бібліотеку української літератури, де передасть підбірку книг про історію, культуру та сучасність України.

Також запланована зустріч К.ГРИЩЕНКА з українською громадою в Росії.