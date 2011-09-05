Соратників Тимошенко обурила заява Януковича у Душанбе

Президія політради партії «Батьківщина» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА негайно звільнити лідера партії, екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти та закрити кримінальну справу проти неї.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві президії політради партії «Батьківщина».

У документі нагадується, що «рівно місяць лідер партії «Батьківщина» та найбільш рейтинговий опозиційний політик Ю.ТИМОШЕНКО незаконно перебуває у СІЗО. Весь світ – і на Схід, і на Захід від України – визнав справу проти Ю.ТИМОШЕНКО політичною. Щотижня все нові й нові держави наголошують на відсутності складу злочину у справі та вимагають звільнити екс-прем’єр-міністра з-під варти. Україна ще не бачила таких різких заяв від держав світу, жорстку тональність яких уже не приховують за хитросплетіннями дипломатичної мови».

«Однак українська влада в гірших традиціях стійкого авторитаризму не тільки не звертає уваги на світову реакцію, але й робить все навпаки», - заявляють у «Батьківщині».

На думку членів президії політради партії, останнім часом суд, «керований Адміністрацією Президента», форсував темпи розгляду справи проти Ю.ТИМОШЕНКО». «Лідер нашої партії щодня проводить у суді по 10-12 годин, не маючи можливості ані детально підготуватися до процесу зі своїми адвокатами, ані нормально харчуватися та відпочивати. При цьому суд не звертає уваги на критичний стан її здоров’я і вже три тижні не дозволяє її лікарю провести медичне обстеження», - сказано у заяві.

Крім того, суд відмовляє стороні захисту у долученні до справи ключових матеріалів, які чітко свідчать на користь невинуватості Ю.ТИМОШЕНКО та повністю перекреслюють «сфальшовану справу». Йдеться, зокрема, про аудит діяльності «Нафтогазу України», проведений компанією «Ернст & Янг». Члени президії політради «Батьківщини» зазначають, що цей документ є єдиним висновком у справі з боку авторитетних міжнародних організацій.

Також суд не визнає «належно оформленими» навіть ті документи, які завірені печатками на кожній сторінці - зокрема, угоди між НАК «Нафтогаз України» та «Укртрансгазом». «При цьому найабсурдніші пропозиції сторони обвинувачення – будь-то роздруківки з Твіттера чи випуски телевізійних ток-шоу – суд без обговорення долучає до матеріалів справи», - сказано у документі.

У порушення норм Кримінально-процесуального кодексу суд відмовляє у задоволенні практично всіх клопотань, які заявляє сторона захисту Ю.ТИМОШЕНКО. Судом допущені тільки два свідка з заявлених адвокатами понад 30, при цьому сторона обвинувачення допитала усіх 39 заявлених свідків. «Анекдотичною є ситуація, коли щодо обставин укладання газових угод допитують міністра молоді і спорту та міністра освіти, натомість відмовляючи у допиті міністру Кабінету міністрів України, який є відповідальним за діловодство уряду», - вважають у «Батьківщині».

«І на тлі цих очевидних правопорушень з боку суду, на тлі заборони на належний захист Юлії ТИМОШЕНКО влада вдається до відверто антиконституційного публічного тиску на суд, вже не приховуючи його залежність від команд вищих керівників держави», - заявляють члени президії політради партії.

У документі нагадується, що «упродовж кількох днів про нібито доведену винуватість Ю.ТИМОШЕНКО двічі заявив прем’єр-міністр М.АЗАРОВ та генеральний прокурор Віктор ПШОНКА. Апофеозом маніпулювання громадською думкою стала заява Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на саміті країн СНД, який назвав підписані Юлією ТИМОШЕНКО угоди протизаконними та запевнив, що цю думку скоро доведе і суд».

У «Батьківщині» переконані, що усі вищенаведені факти дозволяють зробити однозначний висновок про те, що справа проти Ю.ТИМОШЕНКО не має нічого спільного з кримінальним правом, а лежить винятково у політичній площині. «ЯНУКОВИЧ знищує головного політичного опонента, незважаючи на Конституцію, закон, громадську думку і реакцію світу», - додають члени президії політради партії.

Президія Політради партії «Батьківщина» вимагає від Президента В.ЯНУКОВИЧА «як реального замовника справи» негайного звільнення Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти та закриття кримінальної справи проти неї через відсутність складу злочину.

Партія «Батьківщина» також звертається до країн світу з проханням не позбавляти Україну демократичного європейського майбутнього через дії В.ЯНУКОВИЧА і його команди, але дати йому відповідь, «адекватну дикунській, несумісній з демократичними стандартами поведінці диктатора».

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва з червня розглядає справу за звинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні українсько-російських угод про поставки газу в 2009 році.