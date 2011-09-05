Тимошенко - Кірєєву: Ви - ряжений

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує головуючого у справі судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА у фальсифікації судового процесу з розгляду її справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні після того, як Р.КІРЄЄВ залишив без розгляду третю на сьогодні заяву її захисту про відвід судді.

«Пане суддя, Ви повністю зруйнували судовий процес. Ви цілком фальшуєте судовий процес, Кримінально-процесуальний кодекс, не даєте нам користуватися нашими правами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр вперше за весь судовий процес почала звертатися до головуючого у справі, називаючи його прізвище, чого раніше не робила.

«КІРЄЄВ, Ви не суддя, Ви злочинець у мантії, Вам треба зняти мантію, ознаки державності та йти із цього залу. Р.КІРЄЄВ, Ви ряжений, який виконує замовлення на політичні репресії. КІРЄЄВ, припиніть злочин у розгляді справи», - заявила вона.

Досі у судовому засіданні триває словесна перепалка між суддею і Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте Р.КІРЄЄВ, зробивши декілька попереджень на адресу екс-прем’єра, намагається розпочати допит колишнього керівника апарату із забезпечення діяльності прем’єр-міністра Михайла ЛІВІНСЬКОГО, якого викликано як свідка на вимогу захисту Ю.ТИМОШЕНКО.