Завтра у Верховній Раді виступить Янукович

Завтра відбудеться відкриття 9-ї сесії Верховної Ради та урочисте засідання з нагоди відзначення 20-ї річниці Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Урочисте засідання парламенту розпочнеться із внесення Державного прапора до сесійної зали. Цей прапор був внесений до зали ВР 24 серпня 1991 року.

За словами В.ЛИТВИНА, також передбачений виступ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та одного із депутатів, який був безпосереднім учасником проголошення акту Незалежності.

Як сказав спікер, також відбудеться і його виступ, після чого урочисте засідання ВР буде закрито.

Після цього, додав В.ЛИТВИН, відбудеться звичайне пленарне засідання парламенту, яке розпочнеться з виступу представників фракцій.