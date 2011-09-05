Лавров: Росія у черговий раз пропонує Україні визначитися

Росія в черговий раз пропонує Україні визначитися, чи зацікавлена вона у вступі до Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.

«Я не можу погодитися з тим, що ми намагаємося когось кудись загнати, тим більше загнати Україну в Митний союз. Про це говорив Президент Росії, голова уряду Російської Федерації висловлювався. Йдеться про те, щоб Україна зробила вибір – чи зацікавлена вона вступати до Митного союзу чи не зацікавлена в цьому», - сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, це гранично ясно було роз`яснено російськими керівниками.

С.ЛАВРОВ нагадав слова Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про те, що неможливо бути наполовину в Митному союзі, а наполовину бути поза ним.

При цьому він зазначив, що в перспективі питання про створення зони вільної торгівлі між країнами Митного союзу і ЄС має стати предметом переговорів.

«Зони вільної торгівлі грунтуються на загальних принципах, але конкретні аспекти того або іншого режиму можуть відрізнятися, тому тут потрібно вести переговори з повним розумінням того, що знаходиться в якій структурі», - сказав С.ЛАВРОВ.

Довідка УНІАН. Із 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану.

6 липня 2010 р. набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року на внутрішніх кордонах Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану було знято митний контроль.

Із 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу й встановлення Єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану та України.