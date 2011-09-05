Чи визнає ЄС вибори, якщо в них не братиме участі Тимошенко

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявляє, що якщо лідер «Батьківщини», екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, а також інші опозиційні політики не зможуть брати участь у найближчих парламентських виборах, то це поставить під сумнів їх результати.

Про це Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав в інтерв`ю газеті «Деловая столица» (№ 36 від 5 вересня).

Відповідаючи на запитання, чи визнає ЄС чесними вибори, якщо Ю.ТИМОШЕНКО не зможе взяти в них участь, Ж.ТЕЙШЕРА заявив: «Якщо найпопулярніший опозиційний політик, який програв президентську кампанію з невеликим розривом, або інші опоненти влади не зможуть брати участь у майбутніх виборах до Верховної Ради, то це поставить під сумнів їх результати».

При цьому він нагадав, що в листопаді 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звернувся до Євросоюзу з проханням допомогти в розробці Виборчого кодексу, і що така допомога надається ще з квітня 2008 року. «Брюссель виділив на ці потреби 3,5 млн. євро», - додав Ж.ТЕЙШЕРА.

У цьому контексті він зазначив, що кодекс було подано Верховною Радою на розгляд Венеціанської комісії, що незалежні експерти оцінили законопроект як цілком прийнятний, і що В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що Виборчий кодекс буде прийнято.

«Проте, згодом документ, розроблений за підтримки ЄС, був знятий із розгляду, і процес ухвалення закону для наступних парламентських виборів почався наново. ЄС (а також США) постійно висловлюють своє занепокоєння з приводу недостатньої участі всіх зацікавлених сторін (політичних партій, громадянського суспільства) в цьому процесі, а також того, що таким чином виборча система фактично нав`язується», - заявив голова представництва Євросоюзу в Україні.