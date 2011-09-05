Росія відкриє генконсульство в Донецьку

Україна відкриє своє Генконсульство в Нижньому Новгороді, а Росія - в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Україна одержала згоду на відкриття Генерального консульства в Нижньому Новгороді, а Україна відповідно дала згоду на відкриття Генконсульства в Донецьку», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Міністр упевнений, що це надзвичайно важливо для розвитку відносин між двома країнами.