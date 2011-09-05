Росія відкриє генконсульство в Донецьку
13:16, 05 вересня 2011Політика
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А Україна - в Нижньому Новгороді
Україна відкриє своє Генконсульство в Нижньому Новгороді, а Росія - в Донецьку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.
«Україна одержала згоду на відкриття Генерального консульства в Нижньому Новгороді, а Україна відповідно дала згоду на відкриття Генконсульства в Донецьку», - сказав К.ГРИЩЕНКО.
Міністр упевнений, що це надзвичайно важливо для розвитку відносин між двома країнами.
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