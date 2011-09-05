На Хрещатику відбуваються зіткнення з "Беркутом"
16:44, 05 вересня 2011Політика
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На протилежній від суду стороні
У Києві активісти партії "Батьківщина" встановили додатково кілька наметів армійського типу на протилежному від Печерського районного суду боці Хрещатика.
Як передає кореспондент УНІАН, на місце прибули бійці спецпідрозділу МВС "Беркут". Зав`язалася сутичка. Люди відштовхують співробітників "Беркута" від наметів. Періодично сутички виникають біля різних наметів.
Перед цим "Беркут" зніс 5 наметів армійського типу, на протилежному від суду боці Хрещатика залишилися два намети захисного кольору і один агітаційний.
На наметах були прапори з написами «Комітет помаранчевої революції».
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