На Хрещатику відбуваються зіткнення з "Беркутом"

У Києві активісти партії "Батьківщина" встановили додатково кілька наметів армійського типу на протилежному від Печерського районного суду боці Хрещатика.

Як передає кореспондент УНІАН, на місце прибули бійці спецпідрозділу МВС "Беркут". Зав`язалася сутичка. Люди відштовхують співробітників "Беркута" від наметів. Періодично сутички виникають біля різних наметів.

Перед цим "Беркут" зніс 5 наметів армійського типу, на протилежному від суду боці Хрещатика залишилися два намети захисного кольору і один агітаційний.

На наметах були прапори з написами «Комітет помаранчевої революції».