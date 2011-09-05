Комендант наметового містечка - на допиті в Шевченківському РУВС
18:31, 05 вересня 2011Політика
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З ним в автозаку везли ще трьох
Серед восьми затриманих після зіткнень із співробітниками спецпідрозділу "Беркут" на Хрещатику в Києві - комендант розташованого під Печерським райсудом наметового містечка прихильників екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ТРИЩАНОВИЧ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють активісти ВО «Батьківщина».
С.ТРИЩАНОВИЧ перебуває в Шевченківському райуправлінні міліції, де ведеться його допит. За його словами, з ним в автозаку везли трьох активістів "Батьківщини".
Наразі на протилежному від суду боці Хрещатику стоять два агітаційні намети з написами: "Громадська приймальня народних депутатів". Демонтовані армійські намети лежать поруч, їх оточили співробітники міліції.
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