Комендант наметового містечка - на допиті в Шевченківському РУВС

Серед восьми затриманих після зіткнень із співробітниками спецпідрозділу "Беркут" на Хрещатику в Києві - комендант розташованого під Печерським райсудом наметового містечка прихильників екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ТРИЩАНОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють активісти ВО «Батьківщина».

С.ТРИЩАНОВИЧ перебуває в Шевченківському райуправлінні міліції, де ведеться його допит. За його словами, з ним в автозаку везли трьох активістів "Батьківщини".

Наразі на протилежному від суду боці Хрещатику стоять два агітаційні намети з написами: "Громадська приймальня народних депутатів". Демонтовані армійські намети лежать поруч, їх оточили співробітники міліції.