Кірєєв усімнадцяте повторив, що Тимошенко залишиться в СІЗО

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ усімнадцяте відмовив екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у задоволенні клопотання про скасування застосованої проти неї міри запобіжного заходу та визволення її з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Р.КІРЄЄВ оголосив після перерви у судовому розгляді справи Ю.ТИМОШЕНКО.

«Нових обставин для зміни запобіжного заходу не з’явилося», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Суддя мотивував своє рішення тим, що Ю.ТИМОШЕНКО продовжує зневажливо ставитися до суду й учасників процесу, а також перешкоджає встановленню істини у справі.

Як відомо, Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована 5 серпня рішенням Печерського районного суду Києва.