Рибаков: БЮТ пропонує спеціальний закон "під Тимошенко"

Пропозиція «БЮТ-Батьківщини» відмінити кримінальну відповідальність за перевищення влади або службових повноважень шляхом внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів є спробою поставити політиків над законом, заявляє лідер депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Ігор РИБАКОВ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі групи «Реформи заради майбутнього».

Де ж у такому разі «принцип верховенства має» рацію, «європейські цінності» і головна обіцянка, дана на Майдані, – «закон – один для всіх», - додав народний депутат.

«По-суті, БЮТ пропонує прийняти спеціальний закон «під ТИМОШЕНКО». Давайте тоді приймемо закон «під КУЧМУ», «під ЛУЦЕНКА», «під ЛОЗИНСКОГО», «під ЮЩЕНКА» і всіх їх виправдаємо рішенням парламенту. За такою логікою потрібно ухвалювати рішення під кожного заарештованого політика», – сказав І.РИБАКОВ.

«Пропозиція БЮТ – це пряма корупція. Хай публічно пояснять людям, що вони готові звільнити звинувачувану з-під варти», - додав він.

«Адже якщо відмінити кримінальну відповідальність за перевищення влади, то корупціонери можуть і далі сміливо продовжувати красти, але вже не озираючись на прокуратуру і суд. Тоді будь-який чиновник зможе використовувати своє службове становище в корисливих цілях і не нести за це жодної відповідальності», - заявив лідер групи «Реформи заради майбутнього».

«За результатами голосування у Верховній Раді ми побачимо, хто з депутатів пішов на операцію із совістю. Мотив такого вчинку може бути лише один – великі гроші. І такі пропозиції було зроблено представникам моєї депутатської фракції», - наголосив І.РИБАКОВ.

«Сьогодні незалежним депутатам намагаються пропонувати гроші за голосування із внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів «під ТИМОШЕНКО», але депутат при здоровому глузді і який поважає закони, що діють для всіх, ніколи не проголосує за закон «під конкретну людину», - додав І.РИБАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО заявив, що фракція наполягатиме на ухваленні закону про відміну норми Кримінально-процесуального кодексу про притягнення до відповідальності за перевищення службових повноважень. І.КИРИЛЕНКО нагадав, що саме в цьому звинувачують лідера партії «Батьківщина», екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, але, за його словами, притягнення до відповідальності за цією нормою є не більше ніж політичним переслідуванням.

29 серпня депутати від «БЮТ-Батьківщини» зареєстрували в парламенті проект закону про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів (про вдосконалення окремих положень).

Законопроектом пропонується вилучити з розділу ХVIІ Кримінального кодексу «Злочини у сфері службової діяльності» статтю 365 (перевищення влади або службових повноважень), а диспозицію частини першої статей 365-1 і 365-2 після слова "повноважень" доповнити словами "передбачених законом".

Також у зв`язку з вилученням статті 365 КК України проектом закону передбачено внесення відповідних змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу про визначення підслідності.