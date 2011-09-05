Ректор: Київський університет до справи Тимошенко непричетний
Професор не порадився із зверхником
Ректор Київського національного університету імені Шевченка Леонід ГУБЕРСЬКИЙ просить вилучити зі справи проти колишнього глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО експертний висновок.
Як передає кореспондент УНІАН, після завершення допиту М.ЛІВІНСЬКОГО головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ оголосив відповідного листа на ім’я голови Печерського районного суду Києва щодо експертного висновку аналізу дій Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра у 2009 році під час підписання газових угод з Росією.
Зокрема, ректор КНУ поінформував суд, що захист Ю.ТИМОШЕНКО не звертався з офіційним листом на проведення правової експертизи її дій.
«Завідувач кафедрою кримінального права Київського національного університету Петро АНДРУШКО не був уповноважений робити висновок, тому університет відкликає цей висновок і просить не посилатися на нього у зазначеній кримінальній справі», - процитував Р.КІРЄЄВ листа ректора КНУ.
Захист Ю.ТИМОШЕНКО вислови заперечення і зауважив, що немає законодавчої процедури відкликання матеріалів із кримінальної справи. Зокрема, адвокат Ю.СУХОВ зазначив, що висновок П.АНДРУШКА є висновком не університету, як установи, а є висновком окремого фахівця.
Проте суддя не відреагував на ці заперечення захисту Ю.ТИМОШЕНКО та оголосив про розгляд клопотання адвокатів щодо скасування міри запобіжного заходу до Ю.ТИМОШЕНКО у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНІАН, висновок щодо правової оцінки дій Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра у 2009 році під час підписання газових угод з Росією було долучено до матеріалів кримінальної справи на вимогу захисників, як такий, що спростовує звинувачення Генеральної прокуратури та констатує відсутність у її діях складу злочину.
2 вересня сайт Ю.ТИМОШЕНКО повідомив, що завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка професор Петро АНДРУШКО на адвокатський запит захисника Ю.ТИМОШЕНКО Ю.СУХОВА зробив науково-консультативному висновок у справі екс-прем’єра.
"Аналіз матеріалів справи, як вони викладені в обвинувальному висновку, дає підстави для висновку, що в діях ТИМОШЕНКО Ю.В. відсутній склад злочину, передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу України", - йдеться у висновку.