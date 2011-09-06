З фракції НУ-НС виключили 15 депутатів

17:21, 06 вересня 2011
Політика
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Інформація від джерела

 На сьогоднішньому засіданні фракції «Наша Україна – Народна самооборона» прийнято рішення про виключення з фракції п’ятнадцяти народних депутатів.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції.

За словами співрозмовника, дві основні причини для виключення: входження народного депутата до парламентської більшості та підтримка «харківських угод».

 

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