З фракції НУ-НС виключили 15 депутатів

На сьогоднішньому засіданні фракції «Наша Україна – Народна самооборона» прийнято рішення про виключення з фракції п’ятнадцяти народних депутатів.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції.

За словами співрозмовника, дві основні причини для виключення: входження народного депутата до парламентської більшості та підтримка «харківських угод».