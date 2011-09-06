Вища рада юстиції дасть оцінку діям судді Кірєєва

Вища рада юстиції (ВРЮ) відкрила провадження і має намір дати оцінку діям судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА під час судового процесу над екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це повідомив голова ВРЮ Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО в інтерв`ю «Главкому», опублікованому сьогодні на сайті видання.

За його словами, на дії судді Р.КІРЄЄВА надійшло близько 10 звернень від депутатів.

«Скаржаться на грубість судді, що не заявляє відведення. Крім того, ігнорує клопотання захисників, безпідставно видаляє депутатів, розглядає лише одну справу», - повідомив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

«Коли говорять, що суддя веде упереджено, я б міг відповісти, що до закінчення процесу ніяких оцінок ВРЮ давати не буде. Але я зробив не так – відкрив провадження, хай перевіряють. Хай суддя розуміє, що оцінка його дій йде. І якщо будуть порушення, які спричинять процедуру розгляду ВРЮ - звичайно, будемо це робити», - сказав голова ВРЮ.

Він зазначив, що дано відповідні доручення членам ради. «Прийдуть терміни, коли вони мають відзвітувати і представити свої матеріали», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

На питання, наскільки правомірною є заборона на трансляцію суду з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО, він відповів, що дозвіл на пряму трансляцію – це помилка.

«Допит свідків неможливий за ситуації, коли це доступно для тих, хто ще може бути допитаний у суді. Оцінка доказів побудована на суперечностях в дачі свідчень. Наприклад, в США навіть фотографувати в суді не можна. Це ж, напевно, для чогось зроблено», - пояснив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.