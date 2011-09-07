На Хрещатику зробили пряме включення з Печерського суду
13:59, 07 вересня 2011Політика
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Транслюють покази Тимошенко
На Хрещатику для прихильників лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО розпочали трансляцію аудиозаписів, зроблених сьогодні у суді під час надання екс-прем’єр-міністром показів у кримінальній справі щодо газових угод 2009 року.
Як передає кореспондент УНІАН, покази Ю.ТИМОШЕНКО транслюються через аудіопідсилюючу апаратуру.
Як повідомляв УНІАН, згідно з ухвалою Печерського районного суду Києва, на час дослідження доказів у кримінальній справі Ю.ТИМОШЕНКО було заборонено проведення фото- та відеозйомок.
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