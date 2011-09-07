Тимошенко подякувала своїй фракції

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подякувала своїй парламентській фракції за дії під час відкриття 9-ї сесії Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила після того, як головуючий у її справі суддя Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву у розгляді справи та залишив залу судового засідання.

«Я вам безмежно дякую за мужність, за єдність, за правильні підходи до цього. Ви – справжня команда і я вам дуже, дуже дякую», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр окремо подякувала керівнику фракції "БЮТ-Батьківщина" Івану КИРИЛЕНКУ за його вчорашню промову у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня під час урочистого відкриття 9-ої сесії шостого скликання народні депутати від фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС покинули сесійну залу на знак протесту проти політичних репресій в країні.

Це сталося одразу після того, як у ВР відбулася реєстрація народних депутатів.

Зокрема, після оголошення про присутність на урочистому засіданні Верховної Ради України Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, опозиційні депутати почали кричати «Ганьба!». Вигуками «Ганьба!» зустріли вони і генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ.

Депутати від опозиції не дочекались офіційного оголошення відкриття сесії та, залишивши плакати із зображеннями Юрія ЛУЦЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО на своїх місцях в сесійній залі, залишили її.