Раїса Богатирьова одна працювала як половина Блоку Тимошенко

Керівник фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА на особистих прийомах прийняла найбільшу кількість громадян під час роботи третьої сесії Верховної Ради України V скликання – 26 осіб.

Про це УНІАН повідомили у інформаційному управлінні Верховної Ради.

Депутати фракції БЮТ під час роботи цієї сесії на особистих прийомах прийняли 50 осіб.

Всього на особистих прийомах у Верховної Раді побувало понад 300 відвідувачів, від яких отримано 323 письмових звернення. “Це на 20% більше, ніж під час роботи другої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання. Серед звернень, отриманих народними депутатами України, 43 колективні, які підписали 423 особи”, повідомили у інформаційному управлінні.

Найбільше громадян звернулося до Комітетів Верховної Ради України з питань правосуддя; з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією; у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

В інформаційному управлінні зазначили, що за допомогою до народних депутатів України зверталися переважно соціально незахищені верстви населення, серед яких особи похилого віку, пенсіонери, інваліди, ветерани Великої Вітчизняної війни, багатодітні сім’ї, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.

Під час особистих прийомів відвідувачі порушили більше 330 питань. Найчастіше їх турбували проблеми забезпечення законності та охорони правопорядку (49% від загальної кількості порушених питань), соціального захисту та пенсійного забезпечення населення (14%), житлового, комунального та шляхового господарства (11%). Громадяни зверталися також з питань реформування економіки, сільського господарства, охорони здоров’я.

Половина відвідувачів (155 осіб), які звернулися до голів комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій, - мешканці Києва.

Значна кількість письмових звернень громадян, отриманих під час особистих прийомів, розглядалася і опрацьовувалася у парламентських комітетах та депутатських фракціях, частина з них, відповідно до чинного законодавства, надсилалася для вирішення органам державної влади.