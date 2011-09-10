Євродепутат: рішення у справі Тимошенко визначить імідж України

Голова делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Павел КОВАЛЬ (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) закликає переглянути справу екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в його заяві.

“Я б хотів підкреслити нашу віру в те, що є негайна потреба зробити всебічний перегляд справи Ю.ТИМОШЕНКО, беручи до уваги всі міжнародні стандарти та процедури, прозорість судового процесу та з повагою до прав підзахисної”, - написано у заяві.

Депутат зазначив, що європейська громадськість уважно стежить за цим судовим процесом.

“Збалансоване рішення цієї справи визначить міжнародний імідж України на роки вперед”, - наголошує П.КОВАЛЬ.

Депутат зазначив, що українська влада неодноразово висловлювала свої європейські прагнення, які вітаються в Європейському Союзі. Але підтримка демократичних цінностей, таких як стабільність демократичних інституцій, верховенство права, повага до прав людини та прав меншин залишаються єдиним належним шляхом для досягнення мети щодо членства в ЄС.