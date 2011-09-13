Євродепутат: Група ECR Європарламенту підтримує Угоду про асоціацію

Депутатська група Європейських консерваторів і реформістів (ECR) Європейського парламенту підтримує укладання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. На цьому наголошується у переданій власному кореспондентові УКРІНФОРМу заяві депутата Європарламенту від Польщі, віце-президента ECR Річарда Легутка.

Доповідь політика з рекомендаціями європейським інституціям якнайскоріше забезпечити укладання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС була схвалена у понеділок переважною більшістю членів Комітету Європарламенту з міжнародних справ.

Євродепутат наголошує, що Угода "надійно закріпить прагнення України на шляху до ЄС".

За словами Р.Легутка, більшість членів депутатської групи Європейських консерваторів і реформістів Європарламенту підтримують таку позицію.

"Українська влада упродовж останніх місяців чітко заявила про свій європейський вибір. Водночас деякі нещодавні події викликали занепокоєння в ЄС, включаючи і Європарламент. Йдеться про дотримання вагомих для ЄС принципів. Зокрема, хочу звернути увагу на судовий процес, що триває проти екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко та негативне сприйняття у зв`язку з цим функціонування судової системи України", - заявив євродепутат.

Водночас він висловив сподівання, що "Угода про асоціацію закріпить прагнення Україна до ЄС та встановить механізм і дорожню карту для України на цьому шляху". "Йдеться про нагальні внутрішні реформи. Я вірю, що це надасть нашим двостороннім відносинам більш ефективного формату для ведення діалогу", - зазначив Р.Легутко.

Як наголосив політик, виконання Україною зобов`язань у контексті Угоди про асоціацію, передусім у частині поваги до фундаментальних прав, дасть змогу подолати "негативні тенденції, свідками яких ми сьогодні є в Україні".