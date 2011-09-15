Янукович має претензії до проекту бюджету-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має певні зауваження до проекту державного бюджету на 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні на засіданні Ради регіонів у Києві.

Президент нагадав, що найближчим часом парламент розпочне роботу над проектом держбюджету на 2012 рік.

«Поки що я маю до нього, до цього проекту, деякі зауваження. У нас підхід з прем’єр-міністром до цього питання дуже принциповий, але під час опрацювання його у парламенті й потім з урядом, безумовно, ми деякі положення і параметри покращимо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він закликав Міністерство фінансів продовжувати роботу над проектом держбюджету.

«Як кажуть, досконалості немає меж. Але переконаний, що цей процес дасть можливість оптимально підійти до всіх бюджетних параметрів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Я, безумовно, розраховую на те, що Верховна Рада підійде до цього питання також творчо, хоча ми знаємо, що цей процес завжди занадто політизований», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. 14 вересня на засіданні Кабінету міністрів України було представлено проект держбюджету на 2012 рік.

Зокрема, Кабмін прогнозує в 2012 році зростання валового внутрішнього продукту на рівні 5,5%, дефіцит бюджету на рівні 2,5% валового внутрішнього продукту.