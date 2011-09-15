Янукович має претензії до проекту бюджету-2012
Від Верховної Ради чекає творчості
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має певні зауваження до проекту державного бюджету на 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні на засіданні Ради регіонів у Києві.
Президент нагадав, що найближчим часом парламент розпочне роботу над проектом держбюджету на 2012 рік.
«Поки що я маю до нього, до цього проекту, деякі зауваження. У нас підхід з прем’єр-міністром до цього питання дуже принциповий, але під час опрацювання його у парламенті й потім з урядом, безумовно, ми деякі положення і параметри покращимо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він закликав Міністерство фінансів продовжувати роботу над проектом держбюджету.
«Як кажуть, досконалості немає меж. Але переконаний, що цей процес дасть можливість оптимально підійти до всіх бюджетних параметрів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
«Я, безумовно, розраховую на те, що Верховна Рада підійде до цього питання також творчо, хоча ми знаємо, що цей процес завжди занадто політизований», - додав В.ЯНУКОВИЧ.
Довідка УНІАН. 14 вересня на засіданні Кабінету міністрів України було представлено проект держбюджету на 2012 рік.
Зокрема, Кабмін прогнозує в 2012 році зростання валового внутрішнього продукту на рівні 5,5%, дефіцит бюджету на рівні 2,5% валового внутрішнього продукту.