Янукович зустрівся з Президентом Ізраїлю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає важливість прийнятого у цьому році рішення про безвізовий режим між Україною та Ізраїлем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі у Лівадійському палаці з Президентом Держави Ізраїль Шимоном ПЕРЕСОМ, який прибув до України для участі у 8-й Ялтинській щорічній зустрічі.

«На це дуже добре відреагував український народ. Це рішення, звичайно, буде інтенсифікувати діловий клімат між нашими підприємницькими колами, а також сприятиме розвитку туризму», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ (візовий режим між Україною та Ізраїлем скасовано з 9 лютого 2011 року).

Глава держави відзначив, що міждержавні відносини України та Ізраїлю розвиваються у тому ключі, про який йшлося під час державного візиту Ш.ПЕРЕСА в Україну, що відбувся у листопаді 2010 року.

В.ЯНУКОВИЧ підтвердив свій намір здійснити візит до Ізраїлю на запрошення Ш.ПЕРЕСА. За словами Президента України, він планує відвідати Ізраїль до кінця поточного року.

Він також зауважив, що 3 жовтня в Україні відбудуться заходи, приурочені 70-м роковинам трагедії Бабиного Яру. «Ми очікуємо високу делегацію на чолі з Вами», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Ш.ПЕРЕС подякував за запрошення відвідати Україну.

Говорячи про щорічні Ялтинські зустрічі, Президент Ізраїлю відзначив, що з часу проведення першого такого заходу світ «сильно змінився», а рішення першої конференції фактично вже стали історією. «Але ми думаємо над тим, як продовжувати будувати наше життя, наше майбутнє», – сказав Ш.ПЕРЕС.