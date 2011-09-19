Янукович сьогодні розпочинає візит до США

Виступить на засіданні Генасамблеї ООН

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 19-23 вересня здійснить робочий візит до США (Нью-Йорк). Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, він виступить на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН і візьме участь у Пленарному засіданні високого рівня з питань ядерної безпеки. Також В.ЯНУКОВИЧ проведе у США низку двосторонніх зустрічей.

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