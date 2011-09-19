Янукович сьогодні розпочинає візит до США
08:37, 19 вересня 2011Політика
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Виступить на засіданні Генасамблеї ООН
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 19-23 вересня здійснить робочий візит до США (Нью-Йорк).
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, він виступить на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН і візьме участь у Пленарному засіданні високого рівня з питань ядерної безпеки.
Також В.ЯНУКОВИЧ проведе у США низку двосторонніх зустрічей.
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