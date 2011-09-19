Луценку не сподобалося, як його просили здати кров

Захист колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА просить суд змінити йому запобіжний захист, звільнивши з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням захисники екс-міністра звернулися до головуючого у судовому розгляді кримінальної справи Ю.ЛУЦЕНКА Сергія ВОВКА.

Вони мотивували своє клопотання поганим здоров’ям підсудного, наявністю у нього великої кількості тяжких захворювань та необхідністю лікування.

Водночас представники державного обвинувачення не підтримали клопотань про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з-під варти. Зокрема, представник Генеральної прокуратури Антон ЗІНЧЕНКО заявив, що «твердження захисту є голослівними», і лікарями не зроблено категоричних висновків щодо стану здоров’я екс-міністра. А.ЗІНЧЕНКО наголосив, що медичне обстеження Ю.ЛУЦЕНКА не закінчено, а до прокуратури жодних документів про стан здоров’я та клопотань про зміну запобіжного заходу не надходило.

У свою чергу сам Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що стан його здоров’я є тяжким, однак додав, що «мені не треба, щоб мій діагноз обговорювали по телебаченню».

Також він зазначив, що у СІЗО до нього приходили представники Міністерства охорони здоров’я з метою проведення медичного обстеження і, зокрема, для взяття на аналіз крові. Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що у нього викликало підозру те, що вони неодноразово просили його здати кров, але без належно оформлених юридичних документів. «Я думаю, що ця комісія призначена Генпрокуратурою… позбавте мене морального гвалтування прокуратури, яка на чорне каже біле, а на катування - нормальні умови», - зазначив колишній міністр.

Крім того, дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина також попросила суд змінити чоловіку міру запобіжного заходу.

Після години заслуховування клопотання щодо зміни запобіжного заходу Ю.ЛУЦЕНКУ суд пішов у нарадчу кімнату обговорити та прийняти рішення з цього питання.

Як повідомлялося, Ю.ЛУЦЕНКО із грудня минулого року знаходиться в Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього виявлено цироз печінки.

Печерський районний суд Києва 13 вересня дав дозвіл на дообстеження колишнього міністра за межами СІЗО.

Екс-міністра 15 вересня вивозили із СІЗО до Київського міського діагностичного центру для проведення фахівцями Міністерства охорони здоров`я Україна колегіального дообстеження стану його здоров`я. Наразі стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА медичними працівниками визначається як задовільний, поінформували в пенітенціарній службі. Він продовжує перебувати під наглядом медперсоналу Київського СІЗО.