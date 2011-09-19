У БЮТ розказали, як «по-єзуїтськи» вчинив Литвин

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає звільнення Володимира ЛИТВИНА з посади голови Верховної Ради за грубе порушення регламенту у зв’язку з прийняттям законопроекту, який позбавляє соціальних пільг 16 категорій громадян.

Про це сьогодні на прес-конференції заявив прем’єр-міністр опозиційного уряду, заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

За його словами, відповідний проект постанови буде зареєстровано у ВР вже сьогодні.

С.СОБОЛЄВ нагадав що на минулому сесійному тижні В.ЛИТВИН вніс на розгляд парламенту всупереч регламенту ВР, а також без розгляду у профільних комітетах законопроект про гарантії з боку держави щодо виконання судових рішень.

При цьому, зазначив С.СОБОЛЄВ, в моменту розгляду законопроекту В.ЛИТВИН «як завжди поступив , передавши право вести засідання ВР Адаму МАРТИНЮКУ».

За словами С.СОБОЛЄВА, даний законопроект, незважаючи на назву та позитивні норми, прописані у першому розділі щодо виконання українськими судами рішень європейського суду, містить низку норм, які значно погіршують соціальне становище малозахищених верств населення.

Зокрема, пільг позбавляються чорнобильці, афганці, учасники бойових дій, шахтарі, вчителі, лікарі, але, водночас, законопроект не зачіпає пільги народних депутатів, чиновників і спецпенсіонерів.

Також, за словами С.СОБОЛЄВА, в даному законопроекті міститься низка статей, які змінюють діючий закон про трубопровідний транспорт, зокрема, дозволяють приватизацію об’єктів НАК «Нафтогаз України».

При цьому С.СОБОЛЄВ нагадав, що Юлія ТИМОШЕНКО була автором закону, який категорично забороняв ліквідацію, реорганізацію та приватизацію будь-яких об’єктів НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня член Комітету опору диктатурі, лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що на засіданні комітету прийнято рішення ініціювати відставку В.ЛИТВИНА з посади голови Верховної Ради через порушення при схваленні законопроекту №9127 "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". За дане рішення проголосували 246 із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект зранку 9 вересня не був включений до порядку денного, але його включили з голосу, запевнивши, що цей документ було розглянуто на засіданні Комітету ВР з питань правосуддя.

Народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Сергій СОБОЛЄВ заявив, що депутати на таке засідання не запрошувалися і що засідання не було.

Уряд та комітет пропонував розглянути даний законопроект в першому читанні та в цілому як закон, але завдяки протестам опозиціонерів він ухвалений тільки в першому читанні.