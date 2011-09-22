Регіонал Мірошниченко зареєстрував законопроект про Десятинну церкву

Народний депутат України від Партії регіонів, представник Президента у Верховній Раді Юрій МІРОШНИЧЕНКО розробив і зареєстрував у парламенті законопроект «Про відродження унікального Символу православ`я - церкви Богородиці (Десятинної) у місті Києві» (№9196).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ю.МІРОШНИЧЕНКА.

Відповідний проект закону передбачає проектування і будівництво Національного архітектурно-історичного, духовно-символічного православного комплексу на території пам`ятки археології національного значення «Місто Володимира - дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви».

Зокрема, законопроект передбачає завершення археологічних досліджень, проведення консервації і сучасну музєєфікацію залишків фундаменту церкви Богородиці (Десятинної). Для цього в стилобатній частині головної споруди Національного православного комплексу буде збудовано Національний музей стародавнього храму і православної культури з урахуванням вимог ЮНЕСКО, а також європейського і світового досвіду.

Над стилобатною частиною комплексу буде відроджено унікальний Символ православ`я – церкву Богородиці (Десятинна).

Крім того, законопроектом передбачається створення на території Національного православного комплексу духовно-просвітницького центру православної культури, забезпечується можливість проведення релігійної служби, функціонування монастиря, екскурсійного відвідування і проведення протокольних заходів.

Відродження Символу православ`я – церкви Богородиці (Десятинної), згідно з проектом закону, має бути завершено вже в 2013 році до святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі, а створення Національного православного комплексу - в 2015 році і приурочене до 1000-річчя Успіння Святого рівноапостольного князя київського Володимира.

Також окремою статтею законопроекту визнається право православної церкви на відновлення порушених майнових прав, приведення їх у стан, який існував на момент протиправної експропріації у православної церкви Храму Богородиці (Десятинної), зобов`язавши державу в особі Кабінету Міністрів України забезпечити реалізацію вказаних прав.

Як заявив автор законопроекту Ю.МІРОШНИЧЕНКО, відновлення Десятинної церкви виконує надзвичайно важливу історичну місію, оскільки є потужним мотиватором для об`єднання нації і відродження духовності.

«Упевнений, що мої колеги підтримають цей законопроект. Хоч би як ми в політиці сперечалися, ми завжди повертаємося до загальнолюдських християнських цінностей. І відродження Символу православ`я – Десятинної церкви, я впевнений, зближуватиме людей. Людей різних конфесій, різних переконань, різних національностей. Всі ми, українці, пишаємося своєю історією. Нас об`єднує наше спільне коріння, загальні цінності, наша віра в Бога. Лідер нації - Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, надає величезної уваги відродженню духовності на основі християнських цінностей. І відновлення першого на Русі кам`яного Храму однозначне стане символом об`єднання всієї України», - наголосив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.