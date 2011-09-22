Депутати ПР готові підтримати закон про Десятинну церкву

Народні депутати від Партії регіонів готові підтримати законопроект представника Президента в парламенті Юрія МІРОШНИЧЕНКА про відновлення Десятинної церкви.

Про це вони заявили в коментарях УНІАН.

Коментуючи законопроект «Про відродження унікального Символу православ`я - церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві», народний депутат від Партії регіонів Юрій БОЛДИРЄВ висловив думку, що Десятинна церква повинна бути відновлена на своєму історичному місці після проведення всіх необхідних археологічних досліджень.

«Буде набагато краще, якщо на цьому місці стоятиме храм, де проводитимуться богослужіння, ніж пустуватиме місце. Я підтримуватиму законопроект МІРОШНИЧЕНКА, бо інакше це питання просто не вирішити», - запевнив Ю.БОЛДИРЄВ.

Він нагадав, що фундамент Десятинної церкви є культурним надбанням, і без спеціального дозволу з цього приводу проведення будь-яких будівельних робіт неможливе. «Але приклад відновлення Успенського собору Києво-Печерської Лаври і приклад відновлення Михайлівського монастиря підказує нам, що це правильний шлях - відновити храм на тому історичному місці, де він стояв. Бо руїни храму це завжди гірше ніж діючий храм», - переконаний Ю.БОЛДИРЄВ.

Готовність голосувати за новий законопроект висловив також народний депутат від Комуністичної партії України Юрій ГАЙДАЄВ. «Що поганого в тому, щоб відродити церкву? Це богоугодна, прекрасна справа. Я підтримую МІРОШНИЧЕНКА в цьому питанні. Це перша кам`яна церква на Русі, яку свого часу спорудили наші предки, добровільно жертвуючи на неї встановлену десятину. Треба зараз усією громадою навалитися і відтворити її. Думаю, що кожна нормальна людина це підтримає», - заявив Ю.ГАЙДАЄВ.

Ініціативу Ю.МІРОШНИЧЕНКА також підтримує «регіонал» Володимир ОЛІЙНИК. «На мій погляд, необхідно, щоб відродження обов`язково відбувалося. Якщо є можливість щось відновити, але відновити не в сьогоднішньому вигляді, а в тому первозданному, тоді варто це робити. Ці місця є святими, і якщо експертизи і перевірки на законодавчому рівні будуть пройдені, тоді можна приймати якісь рішення», - переконаний парламентарій.

На думку народного депутата від Партії регіонів Тетяни БАХТЄЄВОЇ, відродження Десятинної церкви послужить цінним внеском для збереження і примноження нашої історичної спадщини. «Звичайно, це добре, коли ми знаємо історію, вміємо цінувати її, зберігати і використовувати для відродження духовності майбутніх поколінь. Я вважаю, що відродження християнства ми спостерігаємо сьогодні вже в усій Україні. Будуються нові храми і це прекрасно», - наголосила Т.БАХТЄЄВА.

На підтримку законопроекту про відродження Десятинної церкви виступили також історики і архітектори.

За словами заступника директора Національного історичного музею Павла ДОРОШЕНКА, питання музеєфікації фундаменту Десятинної церкви необхідно вирішувати невідкладно. «Безперечно, не можна залишати фундамент у тому стані, в якому він зараз перебуває. І співробітники нашого музею також двома руками виступають за музеєфікацію і будівництво, щоб історична спадщина могла зберегтися для прийдешніх поколінь. А що стосується собору, то він стояв на цьому місці і по цьому буде закономірним відновити його там само. Концепція комплексного будівництва музею і храму сподобалася багатьом, і зараз перед інженерами стоїть завдання спроектувати все так, щоб не нашкодити стародавньому фундаменту», - наголосив історик.

Член журі конкурсу КМДА на кращу концепцію реставрації Десятинної церкви, директор КП «Дирекція реставраційно-відновних робіт» Геннадій ГЕРА відзначив, що законопроектом Ю.МІРОШНИЧЕНКА передбачене створення унікального православного комплексу. «Підготовка даного законопроекту фактично триває з 2000 року, коли ще КУЧМА хотів відновлювати Десятинний храм, - нагадав Г.ГЕРА. - Сьогодні йдеться про створення Національного православного комплексу, який охоплює, фактично, всю територія стародавнього Києва. Цей унікальний закон, який подав Юрій Романович, підтримають не лише кияни, а й уся Європа. Бо це комплексний розвиток і комплексний підхід до цієї теми».

За словами Г.ГЕРИ, вже проведено консультації з великими будівельними інститутами і розроблено схему спорудження храму на буронабивних палях для цілковитого збереження автентичного фундаменту Десятинної церкви. «Більше того, я можу заявити офіційно, що на 99-ти відсотках площі фундаменту Десятинної церкви вже закінчено археологічні розкопки. Тобто фактично ми вже можемо, одержавши висновки Інституту археології, починати будівельні роботи», - повідомив директор комунального підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект Ю.МІРОШНИЧЕНКА «Про відродження унікального Символу православ`я - церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві». Законопроект передбачає завершення археологічних досліджень, проведення консервації і сучасну музєєфікацію залишків фундаменту церкви Богородиці (Десятинної). Для цього в стилобатній частині головної споруди Національного православного комплексу буде споруджено Національний музей стародавнього храму і православної культури з урахуванням вимог ЮНЕСКО, а також європейського і світового досвіду. Над стилобатною частиною комплексу передбачене будівництво Десятинної церкви.