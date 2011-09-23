У кабінеті віце-мера Одеси триває обшук

Співробітники центрального апарату МВС України проводять обшук в кабінеті віце-мера Одеси з питань транспорту та екології Миколи ІЛЬЧЕНКА.

За деякими даними, чиновник затриманий у зв`язку з причетністю до економічного злочину разом з керівником одного з комунальних підприємств і депутатом міськради.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про обшук стало відомо ввечері, після завершення робочого дня, коли будинок мерії по периметру оточила міліція. Неподалік міськради стоять багато депутатів від Партії регіонів, начальники департаментів та управлінь, а також секретар міськради Олег БРИНДАК.

Не допускають у будинок мерії і журналістів, за винятком однієї зі знімальних груп, яку зумів провести близький до мера депутат Ігор МАРКОВ.

Співробітники Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про затримання ряду чиновників мерії. Недоступні й співробітники Департаменту інформації та зв`язків з громадськістю Одеської міськради.

Міський голова Олексій КОСТУСЄВ, який був раніше керівником киянина М.ІЛЬЧЕНКА в Антимонопольному комітеті України, також відмовився від коментарів, пославшись на те, що він у Києві.