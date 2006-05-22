58% населення України - бідняки

58% населення України має дохід на одного члена сім`ї менший від прожиткового рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник управління соціального захисту Федерації профспілок України Галина ГОЛЕУСОВА сьогодні на прес-конференції в Києві.

«58% населення мають дохід на одного члена сім`ї менший від прожиткового рівня, який, на нашу думку, занижений… Не враховується багато складових - витрати на придбання житла, освіту тощо», - зазначила Г.ГОЛЕУСОВА. При цьому вона додала, що 28,7% жителів України офіційно вважаються бідними.

Також Г.ГОЛЕУСОВА повідомила, що ФПУ 24 травня оголосила про всеукраїнську акцію протесту у зв`язку з підвищенням з 1 травня ціни на електроенергію і газ. Також вона додала, що ФПУ оскаржила в суді рішення Національної комісії регулювання електроенергетики про підвищення з 1 травня тарифів на електроенергію і природний газ для населення.

Довідка УНІАН. 1 травня набули чинності рішення Національної комісії регулювання електроенергетики від 30 березня про підвищення на 25% тарифів на газ для населення, а також постанова про підвищення на 25% тарифів на електроенергію для населення.

Тарифи на газ і електроенергію для населення НКРЕ пропонувала підвищити ще з 1 січня ц.р., проте тоді Мінюст не зареєстрував дані постанови через відсутність згоди на їх підвищення з боку профспілок.

ФПУ ухвалила рішення провести 24 травня в Києві масову демонстрацію протесту проти підвищення цін без відповідного соціального захисту громадян.