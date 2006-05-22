Янукович розказав американцям, що він вже майже в коаліції

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що вже у червні буде створена коаліція за участю Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ЯНУКОВИЧА, про це він заявив сьогодні у Києві під час зустрічі з заступником Державного секретаря США Девідом КРАМЕРОМ.

“Наша політична сила займає дуже впевнену позицію, як партія, за яку віддали свої голоси найбільше виборців України, – сказав лідер Партії регіонів. - Без нашої партії неможливо сьогодні створити стабільну, ефективну коаліцію, яка була б здатна подолати ті проблеми, які стоять перед державою, вивести країну з економічної і політичної кризи”.

На його думку, “будь-яка інша коаліція приречена на поразку. Саме в Партії регіонів зосереджено найбільше потужних, високопрофесійних кадрів. 186 депутатів від Партії регіонів в парламенті – це найбільша парламентська фракція в Європі. Без цієї фракції парламент не в змозі працювати ефективно”. До того ж в 10 найбільших областях України до влади прийшли представники Партії регіонів, нагадав В.ЯНУКОВИЧ.

“Тому наша позиція спокійна, впевнена і ми вважаємо, що вже в червні коаліція за участю Партії регіонів буде створена. Для цього Партія регіонів розробила реальну, демократичну коаліційну угоду і розіслала її усім 450 народним депутатам. Конкретні переговори щодо її підписання почнуться одразу же після того, як депутати офіційно отримають свої повноваження”, - підкреслив лідер партії.

За його словами, “у нас є єдина вимога до створення парламентської більшості, до проведення цих переговорів. Ми повинні бути впевнені у тому, що така коаліція буде стабільною і буде працювати всі п`ять років, на які обрано цей депутатський склад парламенту. В інакшому разі ми не будемо брати участь у такій більшості”.

Зі свого боку Д.КРАМЕР зазначив, що США з дуже великою зацікавленістю спостерігають за подіями в Україні та висловив впевненість у тому, що народ України отримає парламентську більшість і уряд, які будуть гідні своєї відповідальності перед країною.

Також співрозмовники обговорили широке коло питань післявиборчої ситуації в Україні.