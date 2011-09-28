Адвокат просить суд виправдати Тимошенко

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юрій СУХОВ просить суд винести Юлії ТИМОШЕНКО виправдувальний вирок та звільнити її з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив сьогодні під час судових дебатів у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я прошу винести виправдувальний вирок в цій справі і звільнити Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти разом з винесенням виправдувального вироку», - сказав Ю.СУХОВ.

За його словами, державне обвинувачення під час розслідування цієї справи та судового слідства не змогло надати докази наявності складу злочину екс-прем’єра та відсутність її права на видання директив для доведення до тодішнього міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА та у той час голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ про результати своїх переговорів з керівництвом російського уряду.

Адвокат також звернув увагу суду на те, що в матеріалах справи знаходяться документи, які повністю спростовують заподіяння збитків компанії «Нафтогаз України» внаслідок підписання газових угод.

«Обвинувачення чітко не сформовано та не викладено елементи об’єктивної сторони, обвинувальний висновок складено заплутано, з прогалинами у часі, подіях, ключових особах, які приймали ті чи інші рішення при вирішенні газового питання», - підкреслив Ю.СУХОВ.

Крім того, за його словами, обвинувачення не змогло довести, що саме відбулося – перевищення влади або службових повноважень.

За його словами, обвинувачення також не довело наявність причинного зв’язку між виданням директив та наслідками, що настали в результаті виконання угоди, підписаною двома окремими суб’єктами господарювання.

Ю.СУХОВ також вважає, що державне обвинувачення в порушення норм цивільного та господарського законодавства визначило збитки, завдані компанії НАК «Нафтогаз України».

«Обвинувачення державного обвинувачення наявності у Ю.ТИМОШЕНКО складу злочину, передбаченого ст. 365 ч. 3, збудовано здебільшого на незаконних припущеннях, на особистих судженнях прокурорів у викривленні оцінки обставин справи, відповідних слідчих осіб. При цьому прокурор не навів доказів, на яких будується обвинувачення. Це свідчить про певну упередженість, однобічність оцінки обставин справи», - резюмував Ю.СУХОВ.