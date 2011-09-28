У Мороза стверджують, що повиганяли з СПУ усі «гаманці»

Соціалістична партія України не веде ніяких перемовин щодо об’єднання з Партією регіонів.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови СПУ Денис РУСАК, відповідаючи на запитання щодо можливості ініціювання Миколою РУДЬКОВСЬКИМ разом зі своїми прихильниками в СПУ процесу об’єднання з Партією регіонів.

Д.РУСАК нагадав, що в серпні відбувся XVII з’їзд СПУ, де обрано нове керівництво партії (на посаду голови СПУ балотувався Олександр МОРОЗ та М.РУДЬКОВСЬКИЙ, але останній програв ці вибори - УНІАН).

За його словами, з’їзд був досить складним, але “ми змогли позбутися своїх власників фінансових капіталів, які фактично почали змінювати ідеологію та курс партії”. “Був складний з’їзд, але ми згуртувалися не навколо капіталу, а навколо ідеології”, - додав Д.РУСАК.

Заступник голови СПУ зазначив, що “всю стратегію та політичну координацію в середині партії здійснює політвиконком, а на сьогодні М.РУДЬКОВСЬКИЙ є лише членом політради партії, тому впливати на рішення виконавчого органу і вирішувати долю політичної партії він не має змоги”. “Не тому, що не має такого бажання, а тому, що є партійна субординація”, - додав Д.РУСАК. При цьому він зазначив: “Яка його (М.РУДЬКОВСЬКОГО) подальша доля - він вирішить сам, але дещо погляди ідеологічні в нього відрізнялися від тих, що закладені в основу СПУ, до яких, до речі, ми сьогодні повернулися”.