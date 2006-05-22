Роман Скрипін іде з “5-го каналу”
18:43, 22 травня 2006Політика
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і прогнозує нові звільнення
Роман СКРИПІН йде з посади шеф-редактора “5-го каналу”.
Про це повідомляє інтернет-видання "Телекритика".
Зокрема у розмові з цим виданням Р.СКРИПІН повідомив, що вирішив піти з посади, тому що “П`ятий” не розвивається останні півтора роки, а також з тим, що на каналі було зруйновано схему прийняття рішень. Зокрема, призначення нового шеф-редактора новин відбулося без обговорення з ним як з шеф-редактором каналу.
Р.СКРИПІН не виключає, що з каналу може звільнитися ще низка журналістів.
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