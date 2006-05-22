Роман Скрипін іде з “5-го каналу”

Роман СКРИПІН йде з посади шеф-редактора “5-го каналу”.

Про це повідомляє інтернет-видання "Телекритика".

Зокрема у розмові з цим виданням Р.СКРИПІН повідомив, що вирішив піти з посади, тому що “П`ятий” не розвивається останні півтора роки, а також з тим, що на каналі було зруйновано схему прийняття рішень. Зокрема, призначення нового шеф-редактора новин відбулося без обговорення з ним як з шеф-редактором каналу.

Р.СКРИПІН не виключає, що з каналу може звільнитися ще низка журналістів.