У Steam стартував новий розпродаж – на деякі ігри знижки сягають 95%

У межах акції ціни на ігри стартують від 32 грн.

У магазині Steam розпочався новий розпродаж під назвою Choices Matter Festival. Він триватиме тиждень, до 17 серпня. У рамках акції користувачі можуть вигідно придбати ігри, в яких рішення впливають на сюжет і розвиток історії.

Серед учасників є як відомі наративні хіти на кшталт Disco Elysium - The Final Cut, Detroit: Become Human та Life is Strange, так і свіжі релізи, що вийшли цього року: Zero Parades, Esoteric Ebb та інші.

Найкращі пропозиції розпродажу:

Detroit: Become Human – 259 грн (−80%)

Beyond: Two Souls – 32 грн (−95%)

Heavy Rain – 32 грн (−95%)

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered – 32 грн (−90%)

ZERO PARADES: For Dead Spies – 607 грн (−10%)

Disco Elysium - The Final Cut – 191 грн (−75%)

Life is Strange Remastered – 186 грн (−80%)

Life is Strange: Reunion – 742 грн (−20%)

Esoteric Ebb – 371 грн (−20%)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe – 115 грн (−65%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – 231 грн (−75%)

The Wolf Among Us – 149 грн (−50%)

Tales from the Borderlands – 162 грн (−75%)

The Quarry – 149 грн (−90%)

Date Everything! – 334 грн (−69%)

Усі доступні знижки опубліковано в спеціальному розділі Steam.

Відео дня

Раніше Valve опублікував розклад усіх розпродажів Steam до середини 2027 року. Компанія щороку підбирає нові теми для фестивалів, щоб привернути увагу до найрізноманітніших ігор.

Нещодавнє опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів у світі. Звання найпопулярнішої відеокарти дісталося GTX 3060, при цьому моделі RTX 50 поступово стають дедалі популярнішими, як і конфігурації з 16 ГБ VRAM.

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