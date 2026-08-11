'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: актуальний курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 52,36 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 11 серпня, зріс на 10 копійок і становить 45,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 52,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 51,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок залишився незмінним і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 28 копійок – до 52,36 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 11 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,83 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,78 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 45,11 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,57 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 9 копійок і становить 52,12 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,44 гривні за євро.

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