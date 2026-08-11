Остання надія для танків: Forbes оцінив російську систему захисту 'Арена-М'

Це не перша спроба РФ повернути танки на фронт, відзначає видання.

Росія намагається повернути на фронт використання бронетехніки, застосовуючи комплекс активного захисту (КАЗ) "Арена-М". І хоч перші спроби використання провалилися – аналітики припускають, що успіх для цієї системи в майбутньому можливий. Про це пише Forbes.

Журналісти зазначають, що РФ працює над розвитком КАЗ ще з 90-х років, коли їхні танки з легкістю винищувалися під час війни у Чечні. Тоді ця система була спрямована проти снарядів. Зараз же її адаптували під сучасну війну з використанням БПЛА. Відзначається, що під час однієї з перших спроб штурму ця система збила 7 українських дронів. За таких умов для знищення танка може знадобитися від 15 до 20 FPV-дронів.

На думку старшого наукового співробітника аналітичного центру Foreign Policy Research Institute Роба Лі, перша спроба штурму РФ з використанням "Арена-М" провалилася зокрема й через те, що його відбивав один з найсильніших підрозділів України. Водночас використання цього комплексу він вважає успішним.

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"Система "Арена-М" продемонструвала ефективність і, ймовірно, буде вдосконалена. Це може бути частковим рішенням проблеми повторного використання броні", – сказав він.

Водночас журналісти зазначають, що РФ не вперше намагається повернути танки на поле бою. Зокрема, спершу на них почали додавати клітки для захисту. А згодом зʼявилися так звані "мобільні сараї – танки, що були повністю покриті металевим захистом. Пізніше ж РФ застосовувала так звані "дикобрази", встановлюючи на танк металеві шипи чи дроти. І хоч на перших етапах такі інновації й могли принести певний результат, однак пілоти FPV-дронів дуже швидко знаходили протидію.

Відзначається, що "Арена-М" вже зараз має слабкі сторони. Серед них – обмежений до 26 одиниць запас боєкомплекту. Збільшити ж його неможливо, оскільки в такому випадку "просто не відкриється моторний відсік".

Журналісти зазначають, що перевагою дронів є те, що їх можна швидко модернізувати, не витрачаючи на це величезного бюджету. Тоді як розробка "Арена-М" зайняла багато років. Також викликає питання її вартість. Наразі вона невідома, однак ізраїльський аналог коштує від 0,5 до 1 млн доларів, що робить використання цієї системи нераціональним, враховуючи вартість БПЛА.

"Поки що ми бачили лише перший раунд змагання між FPV та системами активного захисту. Росіяни можуть отримати уроки та модернізувати свої системи, що може призвести до кращих результатів. Як варіант, КАЗ, які для ентузіастів могли б здатися останньою надією для танка, можуть бути спрямовані до військових музеїв на місце поруч з черепахами та дикобразами", – підсумовує видання.

Що цьому передувало

Нагадаємо, про спробу штурму РФ з використанням системи "Арена-М" раніше повідомляли ЗМІ. Зазначалося, що для знищення танка з такою системою, Силам оборони довелося спершу розрядити боєкомплект, використавши для цього 7 дронів. Після чого техніка була знищена додатковими БПЛА.

Військовий експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що ключовими проблемами "Арена-М", крім обмеженого боєкомплекту, є також дальність ураження, як складає 20-30 метрів. Також викликає питання і можливість детекції цілей, яка не перевищує 50 метрів. Це все робить цю систему недієздатною зокрема проти скидів, зазначив експерт.

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