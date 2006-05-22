Черновецький називає пробки саботажем

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пропонує повернути евакуатори на дороги Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер столиці заявив сьогодні на нараді з участю голів фракцій Київради і заступників голови КМДА.

«Евакуатори повинні працювати», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Коментуючи ситуацію з «пробками» на дорогах столиці, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив: «Це стовідсотковий саботаж, спеціально зроблений». «Але скоро ця ситуація вирішиться», - пообіцяв мер.

У свою чергу, представник БЮТ у Київраді Михайло БРОДСЬКИЙ запропонував створити робочу групу в Київраді для відпрацювання пропозицій щодо зменшення заторів на дорогах Києва.