Черновецький називає пробки саботажем
19:00, 22 травня 2006Політика
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і пропонує повернути на дороги евакуатори
Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пропонує повернути евакуатори на дороги Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це мер столиці заявив сьогодні на нараді з участю голів фракцій Київради і заступників голови КМДА.
«Евакуатори повинні працювати», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Коментуючи ситуацію з «пробками» на дорогах столиці, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив: «Це стовідсотковий саботаж, спеціально зроблений». «Але скоро ця ситуація вирішиться», - пообіцяв мер.
У свою чергу, представник БЮТ у Київраді Михайло БРОДСЬКИЙ запропонував створити робочу групу в Київраді для відпрацювання пропозицій щодо зменшення заторів на дорогах Києва.
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