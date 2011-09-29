Кличко: всі скандальні київські будівництва потрапили в новий Генплан

Лідер партії «УДАР», голова однойменної фракції у Київраді Віталій КЛИЧКО стверджує, що всі скандальні будівництва в Києві вже внесені до нового Генерального плану міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “УДАРу”.

«Чиновники на словах обіцяють зберегти історичний центр міста, а на ділі - закривають очі на незаконні будівництва. Більше того – усі скандальні новобудови вже значаться у новому проекті Генплану. Вочевидь, київська влада або безсила проти забудовників, або прикриває чиїсь фінансові інтереси. За таких обставин нинішніх керівників міста треба міняти, поки ми остаточно не втратили історичні пам’ятки Києва», – зазначив В.КЛИЧКО.

За його словами, столична влада ігнорує мораторій на забудову історичного центру Києва – попри гучні заяви чиновників, сьогодні продовжуються роботи фактично на всіх скандальних будівництвах міста.

«Влада тільки й говорить про те, як вона бореться з незаконною забудовою. Але жодне скандальне будівництво у центрі Києва досі не зупинено”, - сказав В.КЛИЧКО, наводячи приклад забудови буферної зони Софії Київської, а саме: будмайданчик на вул. Гончара, де сьогодні повним ходом продовжуються роботи. Окрім того, активно працюють забудовники й на вулицях Стрілецькій, Пирогова, Лютеранській та біля метро «Театральна».

Лідер “УДАРу” зазначає, що спеціальна робоча група КМДА ще в березні 2011 року надала свої пропозиції, як вирішити питання проблемних забудов у центрі столиці. Однак жодну з них так і не почали втілювати в життя.